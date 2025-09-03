Navigation

Wegen Oktoberfest - Bär im Dirndl im Kabinett

Veröffentlicht: Mittwoch, 03.09.2025 13:56

Dirndl statt Business-Look: Forschungsministerin Dorothee Bär kommt in Tracht ins Kanzleramt. Was steckt dahinter?

Bundeskabinett
© Michael Kappeler/dpa

Kleiderordnung

Berlin (dpa) - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat im Bundeskabinett besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die CSU-Politikerin durchbrach die übliche Kleiderordnung und kam im Dirndl ins Bundeskanzleramt. Der Grund war ein Mitarbeiterfest in ihrem Ministerium, das als Oktoberfest angelegt war, wie eine Sprecherin der Ministerin auf Nachfrage erklärte. Bär sei direkt von der Kabinettssitzung zur Eröffnung der Feier gegangen.

Die Politikerin aus Franken hat schon öfter mit ihren Outfits für Aufsehen gesorgt. 2015 erschien sie zu einer Bundestagssitzung im FC-Bayern-Trikot. Ein paar Jahre später machte ein Auftritt Bärs in einer knalligen Kreation der Designerin Marina Hoermanseder Schlagzeilen. Mit engem Rock und pinkfarbenem Top kam sie zur Verleihung des Deutschen Computerspielpreises.

© dpa-infocom, dpa:250903-930-991391/1

Weitere Meldungen

Kabinett beschließt Entlastungen für Stromkunden

Topthemen Die Bundesregierung bringt wichtige Vorhaben in der Energiepolitik auf den Weg. Die Kritik aber reißt nicht ab, besonders an einer Entscheidung.

Reiche zu Strompaket

Neuer Wehrdienst auf dem Weg - Pistorius: «Riesenschritt»

Politik Das Bundeskabinett billigt Pläne von Verteidigungsminister Pistorius für ein neues Wehrdienstmodell. Wenn der Bundestag zustimmt, soll es am 1.

Pressekonferenz nach Kabinettssitzung im Bendlerblock
skyline