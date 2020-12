Weihnachtsgottesdienste 2020

Während die Katholiken den Großteil ihrer Gottesdienste in den Gotteshäusern planen, soll es bei den Protestanten auch andere Angebote geben. Die Rede ist hier zum Beispiel auch von Online- oder Stationen-Gottesdiensten. Generell sei die Anzahl der Gottesdienste stark erhöht worden, heißt es, da alle Kirchen nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen haben, die nicht überschritten werden darf. Auf der Kampfbahn in Boelerheide ist zudem ein gemeinsames Projekt geplant: An Heiligabend finden dort im Wechsel je zwei katholische und zwei evangelische Gottesdienste statt. Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich. Eine Absage sei nicht zu befürchten. "Ich will es nicht hoffen, dass die Politik kurzfristig nochmal die Maßnahmen verschärft. Ich gehe davon aus, dass die Gottesdienste so stattfinden können, wie sie geplant sind", so Dieter Aufenanger, Dechant im Dekanat Hagen-Witten.





Weihnachtsgottesdienste der katholischen Kirche im Überblick

Pastoraler Raum Am Hagener Kreuz: Heilig Geist (Emst), Heilig Kreuz (Halden), St. Bonifatius (Hohenlimburg) und St. Elisabeth (Mitte)

Eine Anmeldung ist erforderlich

Die Anmeldung erfolgt für alle Gottesdienste über das gemeinsame Pfarrbüro in Sankt Elisabeth. Tel.: 02331-82170 oder per E-Mail: st-elisabeth@am-hagener-kreuz.de

Die Kirchen dürfen während der Gottesdienste nicht geheizt werden, da sonst die Gefahr besteht, Aerosole zu verteilen. Alle Besucher sind deswegen dazu eingeladen, warme Kleidung und Decken mitzubringen

14.00 - 18.00 Uhr Weihnachts-Weggottesdienste für Familien (keine Anmeldung erforderlich!)

Gesamtpfarrei St. Johannes Baptist: St. Johannes Baptist (Hagen-Boele), Christkönig (Boelerheide), St. Antonius (Kabel), St. Andreas (Helfe)

Die Gottesdienste vom 24.12. bis einschließlich 26.12. sind reservierungspflichtig. Ab Dienstag, dem 8. Dezember 15.00 Uhr können über das Internet Plätze gebucht werden (www.pv-hagen-nord.de). Für alle, die keine Möglichkeit haben, über das Internet Karten zu ordern, ist das Pfarrbüro Boele am Dienstag, den 8. Dezember von 15.00 bis 17.30 Uhr telefonisch unter der Tel.Nr. 02331-65421 erreichbar.

BESONDERHEIT: An Heiligabend, 24.12.: 14.00 und 17.45 Uhr: Zwei Gottesdienste auf der Kampfbahn in Boelerheide

Pastoraler Raum Hagen-Mitte-West: St. Marien (Stadtmitte), St. Bonifatius (Haspe), Herz-Jesu (Eilpe), St. Josef (Altenhagen), St. Konrad (Haspe-Westerbauer), Liebfrauen (Vorhalle), Maria Hilfe der Christen (Kuhlerkamp), St. Meinolf (Ischeland), St. Michael (Wehringhausen), St. Petrus Canisius (Eckesey)

Für die Gottesdienste vom 24.12. bis einschließlich 26.12. werden in diesem Jahr Eintrittskarten mit Platznummern ausgegeben. Zutritt zu den Weihnachtsgottesdiensten ist nur mit diesen Eintrittskarten möglich. Ab 1. Advent können die Eintrittskarten in den jeweiligen Pfarrbüros per Brief, Email: st-marien@hagen-mitte-west.de oder per Telefon: 02331-22600 bestellt werden.





Weihnachtsgottesdienste der evangelischen Kirche im Überblick

Evangelische Kirchengemeinde Ende:

Möglichkeit: Stationen-Weihnacht: Statt der klassischen Familiengottesdienste gibt es zwischen Martin-Luther-Gemeindehaus, Pfarrer-Niemann-Haus und Dorfkirche in diesem Jahr den Stationen-Weihnachts-Gottesdienst. Zwischen 14 und 17 Uhr können Besucher die verschiedenen Stationen besuchen und so den Weihnachtsgottesdienst in sicherer Atmosphäre verbringen. Möglichkeit: "normale" Weihnachtsgottesdienste. Infos dazu gibt's hier. Für die Weihnachtsgottesdienste am 24. ,25. und 26.12. ist eine Anmeldung erforderlich: https://evkircheende.church-events.de Möglichkeit: Gottesdienste zu Hause feiern. Passend zu Heiligabend finden Interessierte auf der Homepage Videogottesdienste zu Weihnachten. Diesmal speziell vorbereitet und nicht abgefilmt, gibt es einen extra auf Kinder zugeschnittenen Gottesdienst des Minikirchen-Teams und einen klassisch angelegten Kurz-Gottesdienst aus der Dorfkirche.

Evangelisch-Lutherische Stadtkirchengemeinde:

Gottesdienste an Heiligabend nur mit Anmeldung: "Bitte melden Sie sich zum Gottesdienst an. Sie erhalten nach der Anmeldung eine Eingangsbestätigung Ihrer Anmeldung und zu einem späteren Zeitpunkt die Bestätigung mit Sitzplatzangabe. Bitte bringen Sie diese Bestätigung zu Ihrem Wunsch-Gottesdienst mit." Anmeldung unter: https://www.kirchenkreis-hagen.de/geistliche-angebote/gottesdienste/

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wetter/Ruhr:

Anmeldung zu den Gottesdiensten an den Weihnachtstagen im Gemeindebüro, per Telefon (02335-4461 - Fr. Hermann) oder per Mail (luthergemeinde@evangelische-kirchengemeinden-altwetter.de)

Evangelische Auferstehungskirchengemeinde Hagen:

Die Anmeldung ist erforderlich.

Es ist auch möglich, ohne Anmeldung zur Kirche zu kommen. Allerdings kann es dann sein, dass alle Plätze, die belegt werden dürfen, schon besetzt sind.

Evangelisch-Lutherische Pauluskirchengemeinde Hagen:

Die Anmeldung ist erforderlich.

"Damit möglichst viele Weihnachten in unseren Kirchen feiern können, wird es mehr Gottesdienste an Heiligabend und dort auch zu ungewohnten Zeiten geben. Im Moment bereiten wir die Anmeldemöglichkeiten zu den Gottesdiensten vor. Sie sollen die Möglichkeit haben, sich über Anmeldeformulare anzumelden. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, uns persönlich anzusprechen oder Anmeldeformulare auf Papier bei uns zu bekommen. Wenn Ihre Anmeldung erfolgreich ist, bekommen Sie eine Mail mit der wir die Anmeldung bestätigen. Auch, wenn sich kurzfristig etwas ändert, bekommen Sie eine Nachricht von uns. So wollen wir erreichen, dass niemand an der Kirchentür abgewiesen werden muss."

Evangelisch-Lutherische Emmauskirchengemeinde Hagen:

Die Anmeldung ist erforderlich.

Einlass zu den Gottesdiensten ist jeweils 30 Minuten vor dem Beginn.

Evangelische Kirchengemeinde Vorhalle:

Die Anmeldung ist erforderlich (ab dem 1.12.2020 möglich).

Evangelische Kirchengemeinde Volmarstein: