100 Jahre Hildegardis-Schule

Das Gymnasium wurde am 23. April 1925 von Ordensschwestern (Augustiner Chorfrauen) gegründet und war bis 1987 eine reine Mädchenschule. Eines hat sich in den Jahren aber nicht geändert: Das katholische Leitbild. Passend zu dem christlichen Charakter der Schule wurde heute der Geburtstag mit einem großen Gottesdienst gefeiert. Im Sommer steht dann ein großes Schulfest an.

100 Jahre Hildegardis