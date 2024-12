Weihnachtsmarkt Hagen 2024

Super Feedback für Aktionen auf Hagener Weihnachtsmarkt

Seit dem 21. November gab es neben Verpflegung und Co. nahezu jeden Tag ein besonderes Programm. Und das kam sehr gut an, sagt der Schausteller Dirk Wagner. Besonders gut kam demnach unter anderem die Steampunk-Aktion Mitte Dezember an. Und auch das Konzert von herrH war laut Dirk Wagner ein Highlight. Seine Kindermusik habe auch dafür gesorgt, dass viele von außerhalb nach Hagen gekommen sind. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist Dirk Wagner sehr zufrieden. Der einzige Dämpfer dabei waren die häufigen Regentage.