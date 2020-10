Weihnachtsmarkt soll starten

Der Weihnachtsmarkt soll bereits am 12. November starten und bis zum 30. Dezember gehen. So soll der Besucherandrang etwas entzerrt werden und die Schausteller sollen die Möglichkeit bekommen, trotz Corona-Auflagen genügend Ware zu verkaufen. Dem entsprechenden Hygiene- und Sicherheitskonzept hat die Stadt Hagen bereits im Sommer zugestimmt. Außerdem verzichtet sie in diesem Jahr darauf, von den Schaustellern Gebühren zu nehmen. Wenn die Pandemie es zulässt, dann geht der Weihnachtsmarkt in genau einem Monat an den Start.