Weniger Einweg, weniger Müll

In unserer Stadt soll die Flut an Einwegmüll gestoppt werden. Hagen gehört zu 64 Städten bundesweit, in denen die Deutschen Umwelthilfe einen formalen Antrag auf weniger Einwegmüll gestellt hat. All diese Städte haben den Klimanotstand ausgerufen.

© Elfie Schürfeld-Todor