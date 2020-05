Wertstoffhof öffnet

Das Angebot gilt Nachmittags, in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr. Dann haben viele Leute vom HEB schon Feierabend, es gibt kaum noch Werksverkehr auf dem Gelände. Der HEB will die Kundenkontakte seiner Leute so weit wie möglich einschränken, es geht darum, den Betrieb der Müllverbrennungsanlage und damit die Müllabfuhr in Hagen aufrecht zu erhalten. Deswegen ist das Betreten des Betriebshofs nur mit Maske erlaubt, es gelten Einfahrtsregeln und Sicherheitsabstände.