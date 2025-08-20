Wolke Hegenbarth verrät: Bin schon viel länger verheiratet

Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Wolke Hegenbarth hat ein kleines Geheimnis über ihre Hochzeit gelüftet. Medien hatten in diesem Sommer kolportiert, dass die 45-Jährige «vor einigen Monaten» zum zweiten Mal geheiratet habe. Jetzt stellte der TV-Star («Mein Leben & Ich») im «Gala»-Interview klar: Sie und Oliver Vaid sind schon seit sechs Jahren offiziell ein Ehepaar.

Hochzeit mit Babybauch

Die Trauung war demnach bereits kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes: «Einfach weil wir dachten, es ist generell etwas Schönes, wenn das Kind in die Ehe hineingeboren wird», so Vaid. Zum Zeitpunkt der Hochzeit sei Hegenbarth im neunten Monat schwanger gewesen. «Zehn Tage später kam Avi, drei Wochen zu früh. Wir haben es gerade noch so geschafft», sagte Hegenbarth der Illustrierte.

Zweite Hochzeit geplant

Dass die Hochzeit lange geheim blieb, begründet Vaid so: «Unsere eigentliche Hochzeit wollten wir später in Indien feiern. Deshalb haben wir zunächst auch so gut wie niemandem davon erzählt.» Die geplante Feier in Indien soll weiterhin stattfinden, aber wahrscheinlich erst nach 2027, so das Paar in der «Gala».