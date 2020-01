(W)Intermezzo - Tag der offenen Tür in der VHS

Beim ‚‚(W)Intermezzo‘‘ am Freitag, den 3.1. können Interessierte an zahlreichen Schnupperkursen teilnehmen. Das Programm bietet einen spannenden Einblick in die Vielfalt der VHS. Bewegungsfreudige können sich an Yoga oder Tai-Chi ausprobieren. Für Techniker gibt es eine Einführung in den Mini-Computer ‚‚Raspberry Pi‘‘ oder in den beliebten Workshop , ‚‚Lichtmalerei‘‘. Auch kreative Besucher können im Kurs ‚‚Farben aus Färberpflanzen‘‘ experimentieren, sagt Studienleiter Holger Flick.

© Radio Hagen

Die Teilnahme ist in den meisten Kursen kostenlos, eine Anmeldung ist angeraten.

Der Kurs ,,Stricken/Häkeln für den guten Zweck" ist für Fortgeschrittene, die fertigen Strickereien werden für ein Krankenhaus gesammelt.