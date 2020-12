Wirtschaft und Corona

Die Wirtschaft in der Region fordert einen langfristigen Corona-Plan. Darum ging es gestern bei der Vollversammlung der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer in Hagen. Die Mitglieder trafen sich zum ersten Mal per Videokonferenz, als Gast zugeschaltet war NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.