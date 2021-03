Wirtschaft und Corona

Die Industriebetriebe in Hagen hatten im letzten Jahr Umsätze in Höhe von 3,9 Milliarden Euro, im Jahr zuvor waren es noch 4,3 Milliarden. Die Zahl der Betriebe insgesamt hat sich leicht erhöht, die Zahl der Beschäftigten ist etwas gesunken.

In Hagen und Umgebung stark vertretene Branchen wie der Maschinenbau, die Metallerzeugung- oder Verarbeitung und die Autozulieferbetriebe haben aber weiter den größten Anteil am Gesamtumsatz. Die Unsatzrückgänge haben auch Folgen für die Stadt Hagen selbst. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sinken. In den nächsten Jahren wird es wohl 46 Millionen Euro weniger geben.