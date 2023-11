Wo wird heute in Hagen Halloween gefeiert?

Die wohl größte Party steigt im Enigma Club in Wehringhausen. Hier wird es sogar "Walking Acts" geben, die extra dafür da sind, die Gäste zu erschrecken. Aber auch auf dem Elbersgelände wird gefeiert. In der Neuen Färberei gibt es eine Ü-30-Party, im Essence wird zu Musik der 80er und 90er Jahre getanzt und natürlich gibt es auch im Capitol eine große Halloweenfeier, inklusive Kostümprämierung. Alternativ gibt es auch viele Aktionen in den Hagener Kneipen. Im Café de Paris gibt es ebenfalls einen Kostümwettbewerb und wer im Fäßchen in Wehringhausen verkleidet kommt, kriegt einen Cocktail aufs Haus. Singfreudige können in der Pelmke bei einer Halloween-Karaoke-Nacht mitmachen.

Hier gibt es nochmal den Überblick über die Party-Locations für heute Abend: