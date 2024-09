Umspannwerk am Start

Das neue Umspannwerk in Garenfeld ist heute symbolisch in Betrieb genommen worden. Sie ist für den Betreiber Amprion ein wichtiger Knotenpunkt: bringt beispielsweise Eneuerbare Energie von der Nordseeküste zu uns, kann aber auch überschüssige Energie von hier aus in andere Regionen Deutschlands transportieren.