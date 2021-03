Workshop Ausbildung

Eine Berufsberatung gibt es auch für Leute, die längst einen Beruf haben. Das neue Angebot der Agentur für Arbeit in Hagen richtet sich an Frauen und Männer, die sich beruflich umorientieren möchten. Profis für Karriereberatung informieren Interessierte in einstündigen Workshops über unterschiedliche Themen.

© Jakob Studnar Fernuni