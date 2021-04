Workshop der FH Südwestfalen

Der Workshop geht zwei Stunden und soll den Teilnehmern wertvolle Tipps geben, wie man den für sich am besten geeigneten Studiengang auswählt. Dabei geht es vor allem um die individuellen Stärken und Fähigkeiten aller angehenden Studentinnen und Studenten. Der Workshop findet am nächsten Donnerstag, den 08. April, um 17 Uhr via Zoom an. Teilnehmer müssen sich vorab online anmelden.