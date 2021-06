Zahlen Wirrwarr in Hagen

Die Stadt meldet heute einen Wert von 53,5, das Robert-Koch-Institut gibt einen deutlich geringeren Wert von 45 an. Die Ursache des Problems liegt beim Landeszentrum für Gesundheit in NRW.

Das sammelt die Daten der Städte und Landkreise und gibt sie an das Robert-Koch-Institut weiter. Aufgrund einer technischen Störung konnte das LZG am Wochenende aber nicht alle Corona-Fälle aus Hagen in Berlin melden, deswegen die unterschiedlichen Zahlen.