Zeitreise zum Jubiläum

Zum Jubiläum gibt es auch eine Ausstellung - die ist seit dem Abend im Ökumenischen Zentrum "Himmel @ Erde" in der Dödterstraße zu sehen. Leiterin Birgit Knatz sagt: die Telefonseelsorge ist wichtiger denn je.

Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar, per Telefon, per Mail, per Chat. Jeder Kontakt ist geschützt und vertraulich. Als Podcast auf unserer Homepage haben wir ein Gespräch mit Erika Hoff. Sie ist von Anfang an dabei - seit nunmehr 50 Jahren.

