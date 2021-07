Zirkus in den Ferien

Im letzten Jahr waren keine Vorführungen möglich. In dieser Zeit war Quamboni als Straßenzirkus in sozialen Einrichtungen unterwegs. Jetzt sind wieder Shows geplant – und zwar vom 7. bis zum 14. August. Die Geschichte des Programms spielt in einem kleinen Supermarkt, in dem sich allerlei Gestalten und Produkte rumtreiben. Dazu gibt es Zirkuseinlagen aus Bereichen wie Akrobatik, Jonglage, Trapez oder Seillaufen.





Der Eintritt zu den Vorstellungen kostet 4,- Euro für Kinder bis 14 Jahre und 8,- Euro für Erwachsene. Eintrittskarten gibt es ab dem 15. Juli in der HAGENinfo in der Mittelstraße 12, 58095 Hagen. Vorbestellungen unter quamboni@ev-jugend-hagen.de, oder ab dem 28.7. telefonisch unter 02331/401288.

Die Termine: Sonntag 01.08. um 11:15 Uhr Circusgottesdienst (Eintritt frei), Samstag 07.08. um 18 Uhr, Sonntag 08.08. um 12 und 18 Uhr, Montag 09.08. um 16 Uhr, Dienstag 10.08. um 16 Uhr, Mittwoch 11.08. um 17 Uhr, Freitag 13.08. um 17 Uhr, Samstag 14.08. um 19 Uhr.