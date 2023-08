Zirkusprojekt in den Ferien

Daran können Kinder zwischen 7 und 14 Jahren teilnehmen. Das Projekt findet in der ersten Ferienwoche (2.-06.10.) jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Am Freitag öffnet dann der Zirkus dann seinen Vorhang und die große Vorstellung beginnt. Die Ferienwoche kostet 70 Euro, ein Mittagessen ist inklusive. Eltern in schwierigen finanziellen Situationen zahlen weniger. Wer Interesse hat, sollte sein Kind schnell anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.





Anmeldung unter der Telefonnummer 386 089-0.