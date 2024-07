Zirkusspektakel auf dem Höing

"100.000 Liter Emotionen"

Unter diesem Motto werden bei Charles Knie spannende Zirkusnummern mit bis zu 15 Meter hohen Wasserfontänen kombiniert, die bis an das Zeltdach schießen. In der fast 3-stündigen Show wird den Besucherinnen und Besuchern einiges geboten: Von Luft- und Bodenakrobatik zu einem Clown mit unsichtbarem Hund oder bunten Papageien, die über den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauern durch das Zirkuszelt fliegen. Auch der Drahtseilakt in luftigen 10 Metern Höhe lässt einen schon mal die Luft anhalten.

Über 20 Darbietungen werden hier geboten auf der einzigen transportablen Wasserbühne in Europa. Statt Sägespänen kommt hier Wasser aus dem Boden, begleitet die Darstellerinnen und Darsteller und bekommt auch eigene Einlagen zu Musik.

Eindrücke aus der Manege

© Radio Hagen

Wer jetzt auch einmal Zirkusluft schnuppern möchte und die restliche Show auch noch entdecken mag, kann das noch bis Sonntag. Bis dahin laufen täglich 2 Shows um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Am Sonntag gibt es das Programm dann noch einmal etwas früher um 11 Uhr und um 15 Uhr, bevor der Zirkus weiterzieht. Karten gibt es an der Zirkuskasse, im Online-Vorverkauf und in der Touristeninformation in der Mittelstraße.