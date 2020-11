Zoll will saubere Arbeit

Insgesamt gab es bei den 500 Unternehmen 40 Strafverfahren. Das heißt natürlich auch: Bei 460 Firmen gab es eben kein Strafverfahren.

In Hagen fiel ein Unternehmen auf, weil dort der Mindestlohn nicht gezahlt wurde. Außerdem fanden die Zollbeamten in Hagen einen Verdacht auf Leistungsmissbrauch und einen auf die Beschäftigung von Ausländern ohne Arbeitserlaubnis.

In unserer Region wurden insgesamt 44 Betriebe überprüft, also heißt das auch in diesem Fall, dass die Mehrheit der Unternehmen sauber arbeitet.