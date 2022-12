Zu wenig Regen

In den letzten Jahren wurde die Ruhr mit viel Wasser aus den Talsperren aufgefüllt. Der Verband will die Talsperre aber widerstandsfähiger machen, um so besser auf Dürre aber auch auf Starkregenereignisse reagieren zu können. Der Ruhrverband ist sozusagen Hüter des Wassers für 4,6 Millionen Menschen. Hagen ist eine von 60 Städten und Gemeinden, die am Verband beteiligt sind. Unser Trinkwasser kommt zum Teil aus der Hasper Talsperre und über das Wasserwerk Hengstey direkt aus der Ruhr.