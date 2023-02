Zukunft der Hagener Karstadt-Kaufhof-Filiale ungewiss

Nach Angaben der Gewerkschaft verdi hier in Hagen gibt es noch keine Schließungsliste. Das sie für die Beschäftigten am Standort an der Elberfelder Straße eine sehr unbefriedigende Situation. Das Hagener Haus gehörte zuletzt nicht zu den besonders gefährdeten Standorten. Laut Medienberichten sollen frühestens im März Details bekannt gegeben werden, welche Filialen geschlossen werden.