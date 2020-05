Zukunft völlig offen

Der Konzern will ein Drittel der 170 Häuser schließen, Personal reduzieren und Gehälter kürzen. Gestern gab es dazu Gespräche, auch mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi. Die will um jeden Arbeitsplatz und jede Filiale kämpfen und fordert Investitionen in die Standorte.

Der Konzern könne seine Situation nicht mit Corona begründen, die Krise offenbare das wahre Ausmaß der Misswirtschaft. Für die Beschäftigten fordert Verdi aber auch finanzielle und politische Unterstützung von Land und Bund und den Kommunen vor Ort. Die Gespräche sollen im Juni weiter gehen.