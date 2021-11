Zum Schutz von Kindern

Bei der Hagener Polizei geht es morgen um den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt. Die Leute von der Dienstelle für Prävention und Opferschutz beteiligen sich an einem europaweiten Aktionstag und bieten eine Extra-Telefonsprechstunde an. Eltern und Großeltern, Lehrer, Schulsozialarbeiter und andere Interessierte haben dabei erneut die Möglichkeit, Fragen an das Team zu richten.

© VRD/Fotolia.com