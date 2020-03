Zustand der Bahnhöfe

Farbschmierereien sorgen nicht nur an fast allen anderen Bahnhöfen in Hagen für Kritik, das Problem gibt es im gesamten VRR-Gebiet. Der Stationsbericht gibt auch einen Überblick zum Stand der Modernisierung. Am Hauptbahnhof, in Oberhagen, Vorhalle und Hohenlimburg sieht es gut aus. Da steht die Planung, läuft zum Teil auch die Umsetzung. Die Bahnhöfe Wehringhausen, Westerbauer und Dahl müssten eigentlich modernisiert werden, da ist die Finanzierung aber bisher nicht gesichert.