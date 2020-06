Zwei Feuerwehreinsätze

Das Feuer ging vom Komposthaufen auf eine trockene Wiese über, sodass rund 50 Quadratmeter in Flammen standen. Die Kleingärtner vor Ort konnten bis zum Eintreffen der Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Die Einsatzkräfte hatten beide Brände schnell unter Kontrolle. Bereits in der letzten Woche brannten in der Selbecke rund 7500 Quadratmeter Wald.