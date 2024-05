Zwei Hagener - eine TorTour

Zwei Hagener nehmen an der diesjährigen "TorTour de Ruhr" teil. Das ist Deutschlands längster Non-Stop-Ultralauf, und der startet am kommenden Wochenende. Martin Stay und Stefan Ledwig haben sich monatelang auf diesen langen Lauf vorbereitet: Martin läuft 100 Kilometer - das nennt der Veranstalter "Bambinilauf". Stefan Ledwig greift die volle Strecke an: 230 Kilometer von Winterberg bis zum "Rheinorange" in Duisburg.





Die Gedanken vor dem Start am Wochenende: Hat man alles gemacht? Wird es zu warm? Martin Stay vertraut darauf, dass die Startnervosität sich nach den ersten Schritten wieder legt. "Ganz ehrlich: Mir geht der Arsch auf Grundeis - aber ich mag Herausforderungen, und ich werde alles geben", sagt Stefan Ledwig.





Für seine 100 Kilometer hat Stay 17 Stunden Zeit, Stefan Ledwig muss seine 230 Kilometer innerhalb von 37 Stunden schaffen.





