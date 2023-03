Zwei neue Kitas geplant

Um zwei Standorte geht es heute im WBH-Verwaltungsrat. Der WBH plant den Umbau einer Geschäftsfläche an der Wehringhauser Straße zur Kita. Ein Neubau könnte in Vorhalle entstehen. Konkret geht es um eine Fläche in Brockhausen, auf der neben einer Kita auch Wohngebäude und eine Freiflächen-Photovoltaikanlage gebaut werden sollen. Der Bedarf an Kita-Plätzen ist sowohl in Wehringhausen wie auch in Brockhausen groß. In beiden Quartieren leben viele Familien mit Migrationshintergrund, eine chancengleiche Integration in das deutsche Schulsystem wird durch den vorherigen Besuch einer Kindertageseinrichtung um ein Vielfaches erhöht, sagt das Jugendamt in einer Stellungnahme. Die Fläche in Brockhausen wird allerdings von der Bezirksvertretung Nord als Standort für eine Hundewiese favorisiert.