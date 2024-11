Kinderbücher in denen verschiedene Familienkonstellationen gezeigt werden sind noch immer ein Nischenprodukt. Dem wirkt Veronika Decker, die leidenschaftlich an der Freiherr-Vom-Stein-Grundschule in Vorhalle unterrichtet, mit ihrem Buch "Der Zauber von Familie" nun entgegen. Die Idee hierzu hatte sie schon lange, denn Veronika Decker ist selbst in keiner "klassischen" Familie aufgewachsen: ihre Eltern haben sie im Säuglingsalter adoptiert. Auch in ihrem Umfeld gibt es die verschiedensten Familienkonstellationen: gleichgeschlechtliche Eltern, Patchworkfamilien, Alleinerziehende und viele mehr. Ihre Inspiration hat sie also aus ihrem direkten Umfeld. Doch worum geht es in dem Buch?:

Eine alleinerziehende Mutter spielt mit ihren zwei Kindern im Park, doch plötzlich wirft ein fremder Mann ihnen vor, keine richtige Familie zu sein. Doch was heißt schon "richtig"? Die drei begeben sich dann auf eine Reise durch den Park, in dem sie viele verschiedene Familien sehen und der Frage auf den Grund gehen: Was macht eine Familie aus?

Wir haben mit ihr über den Entstehungsprozess gesprochen und ihre Schülerinnen und Schüler gefragt, was für sie Familie bedeutet: