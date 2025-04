Zweiter Kunstrasenplatz für die Bezirkssportanlage Haspe

Der neue Kunstrasenplatz soll auf dem vorhandenen Tenneplatz gebaut werden. Dieser Platz ist fast 40 Jahre alt, dementsprechend muss zunächst die Entwässerung erneuert werden. Nach Fertigstellung der Tragschichten kann dann Kunstrasen verlegt werden.

Der Wirtschaftsbetrieb rechnet mit Bau- und Personalkosten in Höhe von insgesamt einer Million Euro. Die neue Anlage soll den bereits vorhandenen Spielfeldern an der Alexanderstraße und in der Bezirkssportanlage Emst entsprechen.