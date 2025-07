10. Geistreicher Sommergarten

Dieses Jahr auch zu einem nochmal besonderem Anlass, denn der "geistreiche Sommergarten" findet dieses Mal zum 10. Mal statt. Wolfgang Herz der Gemeindereferent, findet es gut das sich die Kirche auf diese Art für die Menschen öffnet:

Begleitet wird der Sommerabend von verschiedenen kleinen Musikern aus der Region, welche durch dieses Fest auch eine Bühne bekommen um sich zu präsentieren. Für Verpflegung ist natürlich auch gesorgt, wie zum Beispiel durch eine örtlichen Pizzeria oder an einem anderen Tag durch das Cafe Bistro Mundial. Getränke kommen von der Gemeinde. Die Kirche möchte Menschen in Kontakt bringen und wie geht das besser als in ausgelassener Atmossphäre?

Das Wetter wird wieder besser und der Garten wird schon vorbereitet. Nächste Woche Montag ist der erste Tag für den geistreichen Sommergarten und bis dahin heißt es für Herz erst einmal Vorfreude haben:

Bis zum 11. August hat der Pfarrgarten der St. Michaelkirche in Wehringhausen dann jeden Montag geöffnet und lädt jeweils ab 19:00 Menschen ein, welche Lust auf gute Laune und entspannte Atmosphäre haben. Eingeleitet wird das Event am Montag dem 14. Juli mit der musikalischen Begleitung der Hagener Band "Die Daltons".