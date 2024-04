100 Jahre Erwin Hegemann

Bekannt für seine Portraits....

Erwin Hegemann war ein Hagener Künstler, der durchaus sehr anerkannt für seine Portrait- und Landschaftsmalereien war. Mit 10 Jahren wusste er bereits, dass er Künstler werden will. Aus dieser Zeit ist auch sein ältestes erhaltenes Bild ausgestellt. Hegemann wusste, den Charakter der Menschen oder der Natur einzufangen und auf den Punkt zu bringen und konnte sich mit anderen Vertretern des Expressionismus wie Emil Schuhmacher (,mit dem er gut befreundet war,) messen.

...aber auch seine Vielfältigkeit...

Die Ausstellung zeigt 83 Werke Hegemanns, verteilt auf 4 Räumen mit unterschiedlichen Themen. Zum einen Bildern basierend auf Skizzen, die Hegemann selber in der Hagener Natur gezeichnet hat. Seine letzte Skizze ist auch erhalten. Darüber hinaus Landschaftsmalereien aus seinen Weltreisen, sowie seine bekannten Portraits. Als letztes werden seine provokativen Papstbilder ausgestellt. Nach dem Attentat an Papst Johannes Paul II, hatte Hegemann sich diesen Motiven gewidmet, um auf die Gewalt dieser Zeit hinzuweisen.

...Hegemann war durch und durch Hagener!

Trotz vieler Bilder aus aller Welt, war und blieb Hegemanns Heimat Hagen, was sich auch in seinen Bildern zeigte. Auch nach 100 Jahren wird der Künstler auch immer noch hier ausgestellt. Die Eröffnung ist am Sonntag, dem 21.04 um 11:30.