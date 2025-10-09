Navigation

100 Jahre Heimatbund

Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 19:49

Der Hagener Heimatbund wurde am 5. Oktober 1925 im Ratskeller gegründet. Den 100. hat der Verein am Abend in der Volmegalerie gefeiert.  Neben dem Bühnenprogramm waren auch die Läden länger geöffnet. Der Heimatbegriff spielte auch eine Rolle. Michael Eckhoff, der Vorsitzende des Hagener Heimatbundes, definiert ihn so.

© Hagener Heimatbund
© Radio Hagen

Aktuell engagieren sich rund 150 Mitglieder im Heimatbund. Er veröffentlicht Texte zu Geschichte und Kultur – und macht immer wieder Führungen und andere Veranstaltungen zum Thema.

Der Hagener Heimatbund feiert 100. Geburtstag. Nebenan. In der Volmegalerie. Die Gründung fand am 5. Oktober 1925 im Ratskeller statt. Damals waren 86 Heimatfreunde gekommen – am Abend ein paar mehr…zum Gratulieren…und zum Nachdenken über diesen Begriff: Heimat.

© Radio Hagen

Häufig ist es also auch ein Blick in die Vergangenheit, wenn es um die Heimat geht. Der Hagener Heimatbund kümmert sich ja auch um Historisches. Weil man aus der Geschichte lernen kann?

© Radio Hagen

…das also der Geburtstagswunsch von Michael Eckhoff vom Heimatbund. Und ganz wichtig ist ihm: wir haben es auch ein bisschen selbst in der Hand!

© Radio Hagen

Also: ein Appell an uns alle. Die wir in Hagen zusammen leben! Der Hagener Heimatbund hat am Abend 100. Geburtstag gefeiert. 

