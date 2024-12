Weihnachtstüten-Aktion

"Glücklicht sein*!"

Weihnachtstüten für den guten Zweck. Dafür sind 800 Tüten an die Schüler und Schülerinnen der Hilde verteilt worden. Was die Tüten besonders macht, ist ihre Aufschrift "Glücklicht sein". Diese sollen den Menschen in ihren Lebensumständen glücklicher machen.









Die Tüten gehen an den Warenkorb

Zurückgekommen sind vollgepackte Tüten, gefüllt mit Mehl, Nudeln und weiteren Lebensmitteln. Die gesammelten Tüten gehen nun an den Warenkorb.

© Majlinda Shaqiri

© Majlinda Shaqiri / Radio Hagen