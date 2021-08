10.000 Euro für neues Leben

© Radio Hagen

Das war Michaela. Sie und ihre Familie haben nahezu alles verloren, als das Hochwasser das Haus, in dem sie Leben mit Wasser voll lief. Umso glücklicher waren sie, als sie die 10.000 Euro auf ihrem Konto sahen. Die kamen von der Spendenaktion Lichtblicke der NRW-Lokalradios. Ganze 10 Millionen Euro wurden dabei gesammelt. Und die verteilen wir jetzt an die Opfer des Hochwassers. Denn die kämpfen teilweise heute noch um ihre Existenz und ein vernünftiges Leben. So wie auch Michaela.



Da kam doch die Spende zur richtigen Zeit. Die Familie benutzt die 10.000 Euro nämlich für den Umzug und neue Möbel. Ein Start in ein neues und hoffentlich sorgenfreieres Leben.