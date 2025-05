Lions Club Adventskalender Spenden

Der Lions Club ist eine internationale Organisation, welche durch ehrenamtliche Mitarbeit, Spenden für soziale Projekte sammelt. Unter dem Motto "we serve" sucht sich der Lions Club selber lokale Projekte aus und verfolgt diese, um zu sehen, wie die Spenden genutzt werden. Der Lions Club Hagen-Mark fokussiert sich dabei auf Projekte für bedürftige Kinder und Familien, sagt aktueller Präsident des Clubs Dr. Nikolaus Grünherz:

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Die Spenden des Adventskalenders 2024 gingen unter anderem an Schulen und die Unterstützung von Kindern mit Migrationshintergrund, welche vielleicht nicht sofort einen Schulplatz bekommen haben. Die Liselotte-Funcke Schule, kann ihr Equipment dank der Spende auch aufwerten:

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Passend zu der Aktion als Adventskalender, konnten die Spenden auch für ein weiteres weihnachtliches Projekt genutzt werden. Das Weihnachtsessen von der sozialen Einrichtung, Luthers Waschsalon, bietet Armen und Obdachlosen, eine Chance wenigstens ein bisschen das Weihnachtsfest zu genießen:

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Weiter Spenden gehen unter anderem an das Frauenhaus Hagen, die BSH Jugendhilfe Selbecke und das Zentrum für seelische Gesundheit Elsey. Es ist schön zuhören, was durch die Einnahmen des Kalenders, erreicht und verändert werden kann. Aber es ist trotzdem ein bitterer Nachgeschmack mit dabei, wenn man hört wie groß die Probleme in unserer Stadt teilweise sind:

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Über die 19 Jahre, in der die Kalenderaktion schon existiert, wurden um die 450.000 Euro an Spenden eingenommen. Auch dieses Jahr wird die Aktion mit ihrem 20. Jubiläum wieder am Start sein. Der Verkauf findet ab Mitte Oktober bis Ende November jeden Samstag in der Fußgängerzone an einem Stand des Lions Clubs statt. Aber auch in manchen normalen Lokalen wird der Kalender vor der Weihnachtszeit verkauft. Verlieren kann man also nicht viel, denn wenn man schon nichts gewinnt, weiß man wenigstens das man etwas gutes Getan hat und das ist manchmal sogar mehr Wert.