16-Jähriger verunglückt schwer

Zwei Jugendliche, darunter der 16-Jährige aus Hagen, sind im Bereich "Im Kleff" am See unterwegs. Dann die fatale Idee. Der junge Hagener verliert an der Schaukel die Kontrolle und stürzt in den flachen Uferbereich. Durch den Aufprall aus mehreren Metern Höhe zieht er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Die Feuerwehr kommt zum Rettungseinsatz. Der 16-jährige wird mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Der Appell der Polizei: bitte nutzt nur ausgewiesene und sichere Badestellen. Große Vorsicht vor allem an unbekannten Gewässern.

Die Polizei macht gerade im Zusammenhang mit unbekannten Gewässern nochmal ganz

deutlich:

1. Unbekannte Gewässer bergen versteckte Risiken wie Strömungen, Untiefen und scharfe Gegenstände unter Wasser.

2. Wer ohne Ortskenntnis ins Wasser springt, riskiert schwere Verletzungen oder sogar sein Leben.

3. Strömungen, Sogwirkungen und kalte Temperaturen können selbst geübte Schwimmer überraschen und gefährden.

Bitte nutzen Sie nur ausgewiesene und sichere Badestellen.