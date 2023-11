17.Blutspendemarathon in Hagen

Weniger Blutspender als in den Vorjahren

Leider kamen in diesem Jahr nicht so viele Blutspenden wie in den vergangenen Jahren zusammen. Ein Grund dafür kann die aktuelle Grippewelle sein. In Hagen spendeten in den Vorjahren im Vergleich zu anderen Städten immer sehr viele Leute ihr Blut. Erstaunlicherweise ist das in diesem Jahr nicht der Fall.

Ein buntes Rahmenprogramm beim Blut spenden

Direkt am Eingang der Stadthalle bekam man den Duft von frisch gebackenen Waffeln in die Nase. Es gab für Kinder eine Hüpfburg und auch eine Kinderbetreuung, während die Eltern ihr Blut spendeten. Die verschiedenen Rettungs- und Hilfsdienste hatten ebenfalls Stände aufgebaut, sodass sich jeder Interessierte über die Dienste informieren konnte.