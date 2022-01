190 Millionen Sendungen

Im Jahr davor waren es sogar 198 Millionen Briefsendungen. Trotzdem zieht man an der Buschmühlenstraße eine positive Bilanz: Man sei trotz der Corona-Schutzmaßnahmen sehr gut durch das Jahr gekommen. Während die Gesamtmenge der Briefe leicht gesunken ist, habe man ein starkes Wachstum bei größeren Sendungen registriert. Maxibriefe, Bücher- und Warensendungen haben besonders in Pandemiezeiten an Bedeutung gewonnen, da mehr Menschen online einkaufen.