Sachspenden aus dem Harz

Dabei kamen insgesamt 33 Paletten mit Hygieneartikeln, Kleidung, Spielzeug und unverderblichen Lebensmitteln zusammen. Die Deutsche Post hat den Lkw am Briefzentrum in der Buschmühlenstraße in Empfang genommen. Dort wurde extra ein Stellplatz organisiert. Jetzt geht es darum, die Spenden zu sortieren und anschließend zu verteilen. Am Samstag soll am Briefzentrum ein weiterer Lkw mit Sachspenden eintreffen.