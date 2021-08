Briefzentrum und Bundestagswahl

Die Arbeit im Briefzentrum läuft deswegen auf Hochtouren, die Post rechnet außerdem damit, dass viele Leute die Möglichkeit der Briefwahl nutzen werden, auch der Versand von Wahlunterlagen und Wahlbriefen muss gestemmt werden. Der Trend zur Briefwahl hat sich nicht erst seit Corona verstärkt. In Hagen können Anträge zur Briefwahl aber auch persönlich, per Fax oder per Mail beantragt werden. Es gibt auch eine entsprechende Vorlage auf der Homepage der Stadt Hagen.