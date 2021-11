30.000 Euro entdeckt

Als die Beamten vor Ort eintrafen, saß er bereits in einem Rettungswagen. Der Mann konnte sich nicht ausweisen, also suchten die Beamten in seiner Tasche nach Papieren. Dabei entdeckten sie Bargeld in einer Höhe von fast 30.000 Euro. Da der Mann nicht erklären konnte, woher das Geld stammt, wurde es zum Schutz sichergestellt.

Die Hagener Polizei überprüft nun die Eigentumsverhältnisse. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.