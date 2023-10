Hagener Polizei fängt JVA-Insassen

Der Mann arbeitet bei einer Baufirma in der Hagener Bahnhofsgegend. Am Freitag verschwand er plötzlich alkoholisiert und ohne Bescheid zu sagen von seinem Arbeitsplatz. Die Bundespolizei startete daraufhin eine Fahndung. Kurze Zeit später konnte der Mann am Bahnhofseingang gefunden werden. Als er die Polizisten sah, rannte er in Richtung Altenhagen davon. Dort konnte er mit Unterstützung der Hagener Polizei auf einem Hinterhof gefunden und festgenommen werden. Der Flüchtige hatte sich unter einem LKW versteckt. Seine Zeit als Freigänger ist jetzt wahrscheinlich erstmal vorbei. Er wird zurück in die JVA Bielefeld gebracht. Die genaue Einsatzbeschreibung der Bundespolizei findet ihr hier.