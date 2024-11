35. Jahrestag der UN-Kinderechtskonvention

terre des hommes verteilt Lose

Terre des Hommes verteilt am Samstag (16.11.) in der Volme Galerie von 11 bis 17 Uhr Lose. Und zwar an Passanten, die Fragen zum Thema stellen, also ernsthaftes Interesse zeigen. Dafür gibt es als Dankeschön eine kleine Aufmerksamkeit. Generell möchte die Kinderrechtsorganisation auf die weltweit zunehmende Einschränkung von Freiheitsrechten aufmerksam machen. In vielen Ländern werde es immer schwieriger und gefährlicher, die eigene Meinung frei und kritisch zu äußern. Auch für Kinder und Jugendliche werde die Situation immer bedrohlicher.