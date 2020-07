4,5 Millionen Euro Förderung

Mit dem Geld soll das Angebot an den Schulen erweitert werden. Und zwar im Primarbereich und an den Schulen der Sekundarstufe 1. Mit dem Geld wird an Tagen mit Nachmittagsunterricht eine pädagogische Übermittagsbetreuung gewährleistet werden. Außerdem sollen weitere Lehrerstellen dazukommen. Die Schulen können im Einzelfall selbst entscheiden, ob sie Lehrerstellen oder Geldmittel beantragen. In ganz Nordrhein-Westfalen beträgt die Förderung für die Schulträger 95 Millionen Euro. In Hagen gehen 2.700 Schüler zu 31 OGS-Schulen.