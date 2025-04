Neuer Name für die Sekundarschule Altenhagen

Am Prozess der Umbenennung waren Schülerinnen und Schüler, das Lehrerkollegium, Eltern und Bewohner und Akteure im Stadtteil Altenhagen beteiligt. Der Name Friedensschule hat sich dann in einer Abstimmung durchgesetzt.

Gründe dafür gibt es viele: Die Schuladresse an der Friedensstraße, der zentrale Friedensplatz im Stadtteil aber auch die Tatsache, dass Schule ein friedlicher und geschützter Raum sein soll, in dem man sich sicher fühlt.