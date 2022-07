5 Jahre East-West-East-Germany

Mit Griechen lachen, mit Türken tanzen und mit Polen essen. Auf der ganzen Welt neue Freunde finden. Damit wirbt der Verein East-West-East-Germany aus Hagen. Rund 80 junge Erwachsene haben gestern das 5-jährige Jubiläum in der Jugendbildungsstätte in Berchum gefeiert.





Es ist ein Verein, der Jugendliche aus Deutschland und vielen anderen Ländern zusammenbringt und immer wieder zahlreiche lokale und internationale Projekte erfolgreich umsetzt. Die zwei Vorsitzenden des Vereins, Aleyna Dogan und Paul Gaffron erklären.

Es ist viel passiert in den letzten 5 Jahren bei East-West-East-Germany. Es ist ein ganz besonderer Verein. Das findet auch Jean Luc.

Jean Luc hat beim Jubiläumsfest durch das Programm geführt. Es traten verschiedene Bands auf, es wurden Spiele gespielt und natürlich gab es köstliches Essen und Getränke. All das haben junge Leute aus Georgien, Estland und der Türkei gemeinsam mit den Mitgliedern des Vereins organsiert. Die sind gerade hier in Deutschland und wohnen in der Bildungsstätte in Berchum.





Zu dem besonderen Tag wurden auch Bürgermeister Dietmar Thieser, der Landtagsabgeordnete Wolfgang Jörg und der Hagener CDU-Vorsitzende Dennis Rehbein eingeladen. Dennis Rehbein besucht gerne die Veranstaltungen von East-West-East-Germany.

Wer auch gerne mehr über den Verein erfahren möchte und die Möglichkeit nutzen will, selbst neue Freunde auf der ganzen Welt zu finden, kann auf der Homepage, Instagram oder Facebook unter East-West-East-Germany nachschauen.