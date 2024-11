57. Weihnachtsmarkt startet

Eine phantasievolle Steampunk-Zeitreise und viel Programm für Kinder. Das verspricht der Hagener Weihnachtsmarkt zusätzlich zu Riesenrad, Karrussels, Geschenke- sowie Essens- und Getränkeständen. Vom 21. November bis zum 30. Dezember kann man den Markt täglich außer an Totensonntag und dem 1. und 2.Weihnachtstag von 11 Uhr bis in den Abend besuchen. Die Bummelpässe für Vergünstigungen an den Fahrgeschäften zum Beispiel gibt es auch wieder - man bekommt sie für 15 Euro in der Tourist-Information in der Mittelstraße. Polizei und Stadtordnungsdienst sorgen mit verstärkten Kräften und einem gemeinsamen Konzept für größtmögliche Sicherheit. Auch Nachhaltigkeit ist den Schaustellern wichtig. So werden fair gehandelte Produkte verwendet, es gibt kein Plastikgeschirr, und die Mark E liefert grünen Strom. Offizielle Eröffnung ist am Freitag, den 22. November, um 17 Uhr.

© Cordula Aßmann Radio Hagen