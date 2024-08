62 Jahre Erfahrung als Künstler: Ausstellung "Lebenslinien" in der Kanzlei Advomano

Es fing an in Frankreich...

Uwe Nickels Kunst erzählt von seinen Reisen und seinem Leben. 1962 zog es ihn nach Frankreich ans Mittelmeer. Er arbeitete dort an einem Fischkutter und fing seine Impressionen in Zeichnungen und Karikaturen auf, die ein Freund von ihm, der Redakteur war, veröffentlichte. Uwe ist Geschichtenerzähler und das zeigt sich auch in seiner Kunst. Seine Motive variieren von seiner Tante, der Französischen Küste bis zu Schmetterlingen aus seinem Garten.

Dann zog es ihn nach Spanien...

In seiner rustikalen "Casita" fängt er mit der Malerei an. Inspiriert vom Mittelmeer und seinen Reisen, etabliert sich sein jetziger Stil. Bekannt geworden wurde er durch seine Pop-Art-Kunst, heute ist seine Kunst farbenfroh und auf dem ersten Blick sehr abstrakt. Doch mit etwas Aufmerksamkeit und Fantasie lassen sich die bunten Werke entziffern und die Erinnerungen hinter den Leinwänden entschlüsseln.

Neue Ausstellung "Lebenslinien"

Diese Lebenserfahrungen und sein Schaffen werden jetzt in der neuen Ausstellung in der Kanzlei Advomano eingefangen. Die Kanzlei hat es sich als Tradition gemacht, Kunstausstellungen in den eigenen vier Wänden zu zeigen. Die Eröffnung am Freitag ist - nach Anmeldung - jedem offen.